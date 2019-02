Open Day Cardiologico: “La giusta prevenzione può aiutare la salute”

“Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte nel nostro Paese, responsabili del 44% di tutti i decessi, inoltre il numero di persone che ogni anno si ammalano di queste patologie è in costante aumento. Per questo adottare e promuovere scelte di vita salutari al fine di ridurre il rischio di malattie cardiovascolari deve essere una priorità della nostra società. Ogni anno le malattie cardiovascolari sono responsabili di 17,5 milioni di morti premature nel mondo, ma è importante ricordare che queste patologie sono in buona parte prevenibili adottando scelte di salute come smettere di fumare, fare esercizio fisico, mangiare e bere in modo sano.

“La prevenzione quindi è fondamentale. Per questo motivo sono ben felice di aderire e partecipare come relatore all’Open Day Cardiologico, evento organizzato dall’Ospedale Sandro Pertini reparto cardiologia presieduto dal primario Prof. Ferraiuolo, in collaborazione con l’associazione Planet Onlus, che si terrà il 15 febbraio 2019 presso il Centro Anziani Luigi Petroselli, zona Quarticciolo. Una giornata tutta incentrata sulla prevenzione cardiologica dove tra varie postazioni avverranno la misurazione dei valori glicemici e pressori, il primo soccorso con l’uso del defibrillatore semiautomatico oltre una gara podistica non competitiva.

“La giornata sarà anche l’occasione per poter parlare alla presenza di medici che si occupano della materia, della presentazione del progetto “Roma città cardioprotetta”, che prende il nome da una proposta di iniziativa consiliare comunale di cui sono primo firmatario, che mira a dare delle linee guida per rendere la Capitale una città all’avanguardia in questo settore. Un evento di screening di ampia portata a cui siamo sicuri parteciperanno in tanti”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.