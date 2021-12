Open Day per lo sport nel V municipio

Il 18 dicembre 2021 nel V Municipio di Roma Capitale si è svolta la giornata dell’Open Day per lo sport.

Oltre quaranta Società eè Gruppi Sportivi del V municipio in rappresentanza di tutte le discipline sportive hanno aderito all’invito della nuova Amministrazione a questa iniziativa dando nei pressi dello loro sedi sociali esercizi sportivi.

Nella medesima mattinata, Presidenti e dirigenti di G. S., direttori sportivi, atleti assieme al Presidente del V Municipio Mauro Caliste, l’Assessore allo sport Marco Ricci, a Nando Bonessio presidente della commissione Sport, Benessere e qualità della vita di Roma Capitale, e Riccardo Viola Presidente del Coni Lazio si sono incontrati e confrontati al cinema Broadway di Centocelle per parlare dei futuri programmi dello sport e per effettuare delle premiazioni con la consegna di targhe a coloro che dedicano il loro tempo e la loro capacità nello sviluppo del mondo dello sport.

Il Presidente del V Caliste, ha ribadito il concetto che lo sport è vita, aggregazione, salute una ragione per cui bisogna riappropriarsi dei spazi chiusi, parchi, palestre, centri anziani, partendo dal principio che fare sport vuol dire anche integrazione.

Il Presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, compiacendosi dell’iniziativa dell’Amministrazione del V Municipio ha ribadito il concetto che iniziative similari vanno portate avanti in tutti gli altri Municipi di Roma in accordo con il Campidoglio. Il Presidente Viola ha concluso affermando che occorre avere la consapevolezza che lo sport è un diritto per tutti.

Per Nando Bonessio della Commissione Sport l’attività sportiva deve essere considerata un servizio sociale di base e valorizzandola si produce salute e benessere.

Fabio Spadaccia rappresentante delle associazioni affidatarie dei centri sportivi del V Municipio, ha chiesto un’opera costante di manutenzione dei Centri.