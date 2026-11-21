Venerdì 27 novembre dalle ore 18 alle 21 il liceo scientifico Tullio Levi Civita, in via di Torre Annunziata 11 nel V municipio, sarà aperto a chiunque volesse conoscere la scuola attraverso laboratori, esperimenti e attività.

Ma anche un’opportunità imperdibile per visitare il planetario e scoprire l’indirizzo astronomico, l’unico presente sul territorio, e l’indirizzo matematico riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Durante la serata verranno svolti diversi laboratori come quelli di fisica, scienze, matematica, astronomia, musica e tanto altro!

Sarà l’occasione di conoscere un luogo storico del nostro territorio: la sede centrale del liceo fu inizialmente un deposito del Teatro dell’Opera, che lasciò le sue tracce ancora oggi visibili nella struttura, nella famosa rampa elicoidale.

Nel 1978 divenne una scuola dal nome di “Trentesimo liceo via Aquilonia”, cambiato più tardi tra gli anni ‘80 e ‘82 in onore del grande matematico Tullio Levi Civita. Nato a Padova in una famiglia israelita il 29 marzo nel 1873, i suoi studi furono la base matematica della teoria della relatività generale di Einstein, nonostante ciò nel 1938 fu allontanato dalla sua cattedra a causa delle leggi razziali. Il consiglio è di presentarsi dieci minuti prima dell’orario di inizio.

Per maggiori informazioni o per prenotarsi ai corsi consultare il sito ufficiale dell’istituto.

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