Una giornata per provare 16 discipline sportive

Si potrà provare gratuitamente acquafitness, calcio, pattinaggio, judo, arrampicata sportiva e molte altre attività sportive dell’Uisp Roma presso l’impianto sportivo Fulvio Bernardini in via dell’Acqua Marcia 51 a Pietralata durante la giornata a porte aperte organizzata per sabato 11 settembre 2011.

Le lezioni sono a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione. Iscrizioni ancora aperte.

– telefono, 06 41 82 111 (esclusivamente dalle 10.00 alle 16.00)

– al link www.fulviobernardiniuisp.com/eventiepromo

Calendario completo dell’evento

TRX: 10.00 – 11.00 Adulti

Functional: 11.00 – 12.00

Judo: 10.00 – 11.30 Bambini 5-10 anni

Skateboard: 10.00 – 14.00 Principianti 15.30 Intermedi 16.30 Principianti

Multisport Outdoor: 10.30-12.30 Bambini 3-10 anni

Danza Creativa Terza Età: 14.45 e 15.15 Lezioni da 20’

Hydrobike: 15.00 – 16.00

Acquafitness: 16.00 – 17.00, 17.00 – 18.00

Ginnastica Ritmica: 16.00 -17.00 Bambini 4-7 anni, 17.00-18.00 dagli 8 anni in su

Arrampicata Sportiva: 16.00 – 18.00 4-17 anni, 18.00-20.00 Adulti

Parkour: 16.00 – 17.00 6-12 anni, 17.00-18.00 6-12 anni, 18.00 – 19.00 Adulti, 19.00 – 20.00 Adulti

Pattinaggio: 17.00-19.00 fino a 10 anni, 19.00 – 21.00 da 11 anni in su

Kung Fu Sanda’: 17.00 -18.00 Bambini, 18.00 – 19.00 Adulti

Hit Outdoor: 17.30 – 18.00 Adulti, 18.30-19.00 Adulti

Pilates: 18.30-19.30 Adulti

Calcio: 18.00 – 19.00 Under 12

“In un’area di 35.000m², vieni a riscoprire l’importanza del movimento e la passione che ti lega allo sport, immergiti in un’esperienza unica che vedrà la ripartenza delle nostre attività” è l’invito della Uisp Roma.

“Un’intera giornata che sarà contraddistinta dall’esercizio fisico e dal divertimento, per ripartire tutti insieme. Tante le attività da provare, dalla mattina al tardo pomeriggio”.