Operazione antidroga a Roma: 8 arresti e sequestri significativi in tutta la città

In una serie di operazioni contro il traffico di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato otto persone nelle ultime ore, tutte gravemente indiziate per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Durante un servizio mirato, gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara hanno osservato una donna scendere dalla sua auto e prelevare una borsa dal bagagliaio, per poi passarla a un uomo in un altro veicolo.

Il sospetto ha portato alla perquisizione dell’auto dell’uomo, dove sono stati trovati circa 1,2 kg di marijuana e 75 panetti di hashish, per un totale di oltre 7,5 kg.

Nell’auto della donna, sono stati rinvenuti circa 275 grammi di marijuana e 45 panetti di hashish del peso di 4,5 kg, nascosti in una borsa frigo. I due, un 48enne e una 33enne, entrambi italiani, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Nel X Distretto Lido di Roma, gli investigatori hanno arrestato un 51enne italiano trovato con due piante di cannabis nel proprio giardino, alte oltre due metri ciascuna.

Dopo averle sradicate, il materiale vegetale sequestrato pesava oltre 2,5 kg. L’uomo è stato arrestato per produzione e coltivazione di canapa.

Gli agenti del VI Distretto Casilino hanno poi scoperto un’attività di spaccio all’interno di un appartamento. Hanno osservato alcuni scambi di droga tra via Paolo Ferdinando Quaglia, viale Tor Bella Monaca e via Galopini, identificando tre uomini—due italiani di 30 e 54 anni e un sudamericano di 49 anni—in possesso di 1205 euro in contanti. Tutti e tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.

In un’altra operazione, gli stessi poliziotti hanno arrestato un italiano e uno straniero trovati con 50 dosi tra cocaina e crack.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato gli arresti effettuati dalla Polizia di Stato.

