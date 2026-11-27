Un dispositivo ad alta intensità, supportato dal monitoraggio aereo tramite droni e da ripetuti accessi nelle aree dello spaccio, ha interessato ieri dalla mattina fino a notte fonda il quartiere Quarticciolo, a Roma.

L’operazione, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina insieme alle Aliquote di Primo Intervento del Nucleo Radiomobile e alla Squadra Artificieri del Nucleo Investigativo, ha portato all’arresto di cinque persone — quattro colte in flagranza e una raggiunta da un provvedimento dell’autorità giudiziaria — e alla denuncia a piede libero di un altro soggetto.

Per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio sono stati arrestati due cittadini tunisini di 20 e 32 anni, un cittadino del Mali di 35 anni e un italiano di 24 anni: addosso e nella loro disponibilità i militari hanno sequestrato 40 grammi di crack, 27 grammi di cocaina e 0,5 grammi di hashish frazionati in 122 dosi, insieme a 332 euro in contanti.

Le nuove rotte delle consegne a domicilio e il rintraccio di un 52enne condannato

Gli accertamenti svolti durante il servizio hanno permesso di documentare l’evoluzione delle tecniche di vendita nel quadrante: uno degli indagati aveva organizzato un sistema di consegna «delivery» direttamente ai clienti per eludere il presidio fisso delle forze dell’ordine nel quartiere, mentre in un altro controllo un arrestato è stato sorpreso a occultare in bocca tre involucri pieni soltanto di cera, destinati a truffare i consumatori.

Nel corso delle medesime verifiche i Carabinieri hanno infine arrestato un 52enne italiano, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dando esecuzione a un ordine di carcerazione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma per una condanna residua a 4 anni e 7 mesi di reclusione in materia di stupefacenti, e denunciato un 48enne italiano trovato con 4 dosi di cocaina (2,8 grammi).

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza