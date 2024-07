Operazione antisfruttamento: sospesa attività di un agriturismo a Roma, scoperte gravi irregolarità

Le operazioni della Polizia di Stato, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e la Polizia Locale di Roma Capitale, volte a combattere l’intermediazione illecita e lo sfruttamento della manodopera minorile, si sono concentrate in un agriturismo situato in via di Marco Simone, adibito anche a centro estivo. Questi controlli hanno portato alla sospensione dell’attività.

Gli agenti del Distretto San Basilio hanno verificato le condizioni di lavoro di 10 persone impiegate nella struttura, scoprendo che 3 di loro erano senza regolare contratto e riscontrando la mancanza del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.).

A causa della presenza di lavoratori senza contratto, delle violazioni delle norme di sicurezza dovute alla mancanza del D.V.R. e della presenza di 50 persone tra adulti e bambini, è stata ordinata la sospensione dell’attività dell’agriturismo.

Inoltre, durante un’ulteriore operazione mirata alla sicurezza delle grandi infrastrutture di trasporto urbano, specificamente presso la fermata “Ponte Mammolo” della metropolitana linea B, gli agenti del IV Distretto, insieme al personale del Reparto prevenzione Crimine Lazio e alle unità cinofile antidroga della Questura di Roma, hanno identificato 107 persone, di cui 51 stranieri.

Una persona è stata accompagnata presso l’Ufficio Immigrazione poiché sprovvista di documenti, per verificare la sua posizione sul territorio nazionale; sono stati inoltre ispezionati 7 veicoli.

Infine, nel corso degli stessi controlli ma in un’altra zona, vicino a uno stabile in via Girolamo Meghelli, gli investigatori hanno rinvenuto, all’interno di un contenitore di plastica nascosto in un vano ascensore, ben 210 dosi di cocaina e 4 di hashish, già pronte per essere distribuite sul mercato della droga.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙