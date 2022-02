Operazione decoro, lente d’ingrandimento sul Quarticciolo

I segnali di un miglioramento dei servizi di Ama Spa da noi documentati quasi giornalmente e che riguardano un aumento della frequenza di svuotamento dei cassonetti della differenziata come plastica e carta e il passaggio di operatori ecologici per verificare lo stato di pulizia intorno agli stessi dove spesso sono proprio i sacchetti con plastica e cartoni ad innescare la pessima pratica del rilascio a terra (latita comunque lo spiazzamento di strade e marciapiedi).

La nostra redazione è stata subissata di segnalazioni provenienti da cittadini residenti al Quarticciolo che segnalavano un quartiere dove le pulizie sono decenti solo in qualche strada e sulla Palmiro Togliatti lungo le ciclabili realizzate.

Abbiamo perciò immediatamente effettuato un sopralluogo iniziando da via dei Larici, poi via Castellaneta che come altre situazioni presenta solo un eccesso di erbe infestanti lungo i marciapiedi.

In Piazza del Quarticciolo non c’è più traccia del roseto e le aiuole sopraelevate sono sommerse da uno spesso tappeto di foglie, rami caduti e bottiglie.

Per non parlare dell’area giochi bimbi, sommersa anch’essa da rifiuti e foglie con cancelletto divelto e poggiato sulla recinzione. Inguardabili i cestini strapieni di rifiuti e il pantano nell’area della Fontanella.

Piazza Oria e via Ugento presentano rifiuti accanto ai cassonetti e piccole discariche di ingombranti (mobilio, frigo e materassi).

Abbiamo chiuso il nostro giro con la piccola discarica sulla Togliatti quasi all’incrocio con via dei Pampini.

Eliminate le discariche segnalate nelle scorse settimane tra via dei Meli e via del Melograno.

Come è nostra consuetudine abbiamo girato il tutto al Presidente del V municipio Caliste e all’Assessore all’Ambiente Edoardo Annucci per i provvedimenti di loro competenza.

