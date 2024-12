Operazione “Flegetonte”: sgominata la banda delle spaccate, 15 arresti

All’alba di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica.

L’operazione ha portato all’arresto di 15 persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di furti, rapine e ricettazione con il metodo della cosiddetta “spaccata” ai danni di aziende ed esercizi commerciali.

Per tre degli arrestati, inoltre, è stato contestato il tentato omicidio aggravato nei confronti di tre Carabinieri.

Un’indagine complessa e capillare:

Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, sono state avviate a seguito di numerosi furti aggravati avvenuti nella Capitale con il violento modus operandi della “spaccata”.

La svolta è arrivata grazie all’analisi effettuata dal Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale, che ha ricostruito 11 episodi, tra tentativi e reati consumati, nelle province di Roma e Viterbo.

L’attività investigativa ha svelato un’organizzazione articolata e ben strutturata: un gruppo di soggetti dedicati all’individuazione degli obiettivi, all’analisi delle vie di fuga e all’esecuzione materiale dei furti.

Gli indagati potevano inoltre contare su supporti logistici all’interno dei campi nomadi della provincia di Roma.

Il tentato omicidio:

Uno degli episodi più gravi emerso dalle indagini riguarda il tentato omicidio di tre Carabinieri. Durante un intervento presso un campo nomadi, una pattuglia è stata assalita con una barricata predisposta in strada.

Gli indagati, a bordo di un autocarro cassonato, hanno speronato il mezzo dell’Arma con violenza fino a farlo ribaltare su un fianco. L’aggressione, studiata nei minimi dettagli, ha messo a rischio la vita dei militari intervenuti.

Fughe rocambolesche e strategie sofisticate

Dalle ricostruzioni, è emerso che la banda era in grado di mettere in atto fughe rocambolesche e altamente pericolose.

Per evitare l’arresto e ostacolare le forze dell’ordine, gli indagati ricorrevano a tecniche astute, come l’utilizzo di estintori rubati: durante la fuga, venivano attivati per creare nubi di polveri che impedivano la visibilità, rallentavano gli inseguimenti e ne rendevano difficile l’identificazione.

Perquisizioni e operazione in corso:

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri, con il supporto del Comando Gruppo Carabinieri di Frascati, hanno effettuato 17 perquisizioni nei confronti degli indagati, alla ricerca di ulteriori prove utili per l’inchiesta.

L’operazione ha segnato un duro colpo per un gruppo criminale pericoloso, capace non solo di mettere a segno colpi violenti e mirati, ma anche di agire con una spregiudicatezza tale da mettere in pericolo la vita delle forze dell’ordine e dei cittadini durante la fuga.

Le indagini proseguono per ricostruire ulteriormente la rete di contatti e complicità a supporto dell’organizzazione.