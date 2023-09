Operazione interforze a Tor Bella Monaca

Il sindaco Roberto Gualtieri ha partecipato stamattina, insieme al questore di Roma, Carmine Belfiore e al prefetto Lamberto Giannini, all’operazione interforze per il ripristino della legalità nel quartiere di Tor Bella Monaca.

“Come Roma Capitale stiamo dando una forte contributo per affiancare sicurezza, legalita e decoro. – ha spiegato il Sindaco in un lungo intervento – È in corso anche un grande intervento di Ama e del Servizio Giardini per ripulire questa zona di degrado e di criminalità”. “È un’azione di bonifica fondamentale – ha proseguito Gualtieri -, presupposto per un percorso di rafforzamento della legalità e della qualità di vita dei tanti cittadini onesti che soffrono per questa situazione. Noi continuiamo, non molliamo la presa, rilanciare e risanare Tor Bella Monaca è una priorità assoluta. Qui c’è il Municipio VI, Roma Capitale, la Regione e il governo”.

“Siamo tutti uniti – ha sottolineato – perchè questa è una battaglia che riguarda il futuro del Paese. Dare una prospettiva di riscatto ai cittadini onesti, riqualificare questi quartieri e fondamentale. È difficile, c’è tanto lavoro da fare, ma questo forte impegno di presenza dello Stato è una risposta fondamentale anche dopo il vigliacco agguato a Don Coluccia”.

Per Tor Bella Monaca ci sono 120 milioni per interventi di riqualificazione della zona che rientra in uno dei Piani Urbani Integrati. Questi fondi sono destinati a riqualificare gli appartamenti dove i cittadini vivono e a realizzare centri di servizi ai piani terra. “Nei Piani Urbani Integrati c’è un forte sostegno all’azione della societa civile che in questa zona è forte e presente. – conclude Gualtieri – I piani terra non devono servire allo spaccio, ma per avere servizi per i cittadini e luoghi di aggregazione e cultura.”