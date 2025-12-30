Operazione Natale Sicuro: 19 arresti in tutta Roma. Sequestrati migliaia di euro

Non c’è stato quartiere che sia sfuggito alla lente d’ingrandimento dell’Arma. L’attività investigativa, concentrata nel dipartimento “Criminalità diffusa e grave”, ha permesso di intercettare carichi di cocaina, eroina, crack, marijuana e hashish pronti per essere immessi sul mercato proprio durante il picco delle celebrazioni natalizie.

La mappa degli interventi: dal Quarticciolo a San Basilio

Le zone più colpite dai blitz sono state quelle storicamente sensibili. Al Quarticciolo, tra via Manfredonia e via Ostuni, sono stati fermati un 53enne italiano e un 26enne straniero con diverse dosi già confezionate.

Contemporaneamente, a San Basilio, i Carabinieri hanno sorpreso tre persone in due distinti interventi (via Fabriano e via Corinaldo), sequestrando cocaina e denaro contante.

L’uso delle auto a noleggio

Un dato che emerge con forza dall’operazione è l’uso frequente di auto a noleggio per trasportare le sostanze, nel tentativo di non destare sospetti.

Fidene e Talenti: In via Radicofani e via Augusto Camerini, i militari hanno fermato rispettivamente un 37enne romano e una 39enne svizzera alla guida di vetture a noleggio, trovandoli in possesso di significativi quantitativi di stupefacenti (inclusa eroina e quasi 30 grammi di cocaina).

Viale Palmiro Togliatti: Qui la pressione è stata altissima, con tre arresti di cittadini tunisini che hanno tentato invano la fuga a piedi per disfarsi di dosi di crack e cocaina.

Casi eclatanti: dalla BMW ai contenitori per l’infanzia

Le strategie di occultamento sono state le più disparate. A Ponte di Nona, una donna di 29 anni ha tentato di disfarsi di una confezione di alimenti per l’infanzia contenente, in realtà, 55 dosi di cocaina.

Nel quartiere Talenti, invece, un 51enne è stato intercettato a bordo di una BMW con oltre 40 grammi di polvere bianca pronti allo smercio.

Magliana e Corso Francia: controlli serrati

Sul Lungotevere Pian Due Torri (Magliana), un 27enne egiziano è stato scoperto con oltre 180 grammi di hashish tra auto e abitazione.

Infine, a Corso Francia, un 33enne albanese è stato fermato con 21 dosi di cocaina, a conferma di come l’attività di controllo abbia coperto capillarmente ogni quadrante della città, dai quartieri popolari alle zone della movida e del nord di Roma.

Tutti gli arresti effettuati sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.