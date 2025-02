Operazione Palestrina: sequestrati 300 prodotti per l’igiene e strumenti da scasso

Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione importante per i Carabinieri della Compagnia di Palestrina, che nella serata di mercoledì scorso hanno fermato un’auto sospetta con tre occupanti.

Il veicolo, una macchina a noleggio, era guidato da un uomo di 29 anni, accompagnato da due donne di 24 e 39 anni. L’atteggiamento sospetto del gruppo ha spinto i militari a procedere con una perquisizione approfondita.

All’interno dell’auto, gli agenti hanno scoperto una quantità sorprendente di merce: circa 300 articoli per l’igiene personale e la pulizia.

Nessuno dei tre fermati è riuscito a giustificare la provenienza della merce, alimentando i sospetti. Durante il controllo, è stato anche trovato uno strumento da scasso, dettaglio che ha aggravato ulteriormente la loro posizione.

I tre, già noti alle forze dell’ordine per precedenti simili, sono stati denunciati per ricettazione e porto abusivo di strumenti atti allo scasso. Le indagini sono ora in corso per risalire alla provenienza della merce e verificare se possa essere legata a furti avvenuti nella zona.

La Procura della Repubblica di Tivoli sta seguendo il caso, mentre i Carabinieri continuano a lavorare per ricostruire gli eventi.

