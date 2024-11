Operazione sicurezza a Roma: raffica di controlli e sanzioni nei quartieri Eur e Corviale

Controlli serrati, posti di blocco, unità cinofile e persino un elicottero in volo: l’ampia operazione dei Carabinieri della Compagnia Roma Eur, con il supporto delle altre Compagnie del Gruppo Roma, ha portato ad arresti e denunce per microcriminalità nei quartieri dell’Eur e di Corviale.

L’iniziativa, voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e coordinata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha mirato a contrastare degrado urbano e criminalità in aree particolarmente frequentate della Capitale.

Nella rete dei controlli sono finite due giovani donne italiane, di 20 e 22 anni, fermate all’esterno di un locale frequentato da ragazzi. Durante la perquisizione, i Carabinieri della Stazione Eur hanno trovato in loro possesso un tris di sostanze stupefacenti – chetamina, ecstasy e hashish – insieme a 845 euro in contanti, probabile frutto di attività illecite. Entrambe sono state denunciate alla Procura della Repubblica per detenzione di stupefacenti in concorso.

In altri interventi, i Carabinieri hanno denunciato un ragazzo salvadoregno di 19 anni per guida di scooter con casco rubato, e una giovane donna di 18 anni originaria della Spagna per aver fornito generalità false durante il controllo.

Non sono mancate le sorprese: durante un controllo, i Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola hanno arrestato un uomo di 34 anni, trovato fuori casa nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Il 43enne romano è stato invece denunciato dai Carabinieri della Stazione Roma Trullo per il furto di due paia di scarpe… al vicino di casa.

Non solo: cinque persone sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana per uso personale.

I Carabinieri hanno inoltre allestito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, elevando sanzioni a sei automobilisti per violazioni al Codice della Strada.

Nel complesso, l’operazione ha portato all’identificazione di 228 persone e al controllo di 136 veicoli, rappresentando un forte segnale di presidio del territorio.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙