Operazione sicurezza: blitz dei carabinieri a Corviale

Un bilancio impressionante quello dei recenti servizi straordinari di controllo del territorio a Roma, che ha visto in azione i Carabinieri del Comando Provinciale, coadiuvati dalle Squadre di Intervento Operativo del Reggimento Lazio, da un elicottero, unità cinofile e dai reparti specializzati dell’Arma, come i Nas e il Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Nel cuore del quartiere di Corviale, gli uomini in uniforme hanno identificato 519 persone, controllato 241 veicoli, arrestato un individuo e denunciato cinque sospetti.

In 48 ore di intensa attività, l’obiettivo principale è stato quello di prevenire e contrastare la criminalità diffusa e il degrado urbano, fattori che influenzano in modo significativo la sicurezza percepita dai cittadini.

Questo imponente dispiegamento di circa 120 Carabinieri, coordinato con le altre forze di polizia e sotto l’egida della Prefettura di Roma, ha visto pattuglie in azione e numerosi posti di controllo in tutto il quartiere.

Tra le operazioni più significative, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno fermato un uomo durante un controllo, scoprendo che era in possesso di sei dosi di cocaina.

Una perquisizione domiciliare ha rivelato ulteriori sei dosi della stessa sostanza, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, un coltello intriso di hashish e denaro contante, ritenuto provento di attività illecita. L’uomo è stato immediatamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Non si sono fermati qui: i Carabinieri hanno denunciato anche il figlio dell’arrestato, trovato con 10 ricettari in bianco rilasciati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, il giovane è stato segnalato alla Prefettura per possesso di una dose di hashish, e lo stesso trattamento è stato riservato ad altri tre ragazzi trovati con modiche quantità di marijuana.

La scia di arresti e denunce non si è esaurita: tre giovani romani sono stati denunciati per ricettazione. Due sedicenni sono stati controllati mentre cercavano di occultare un ciclomotore rubato, mentre un 19enne è stato fermato a bordo di un altro ciclomotore con un casco di provenienza furtiva.

Anche un settantenne romano ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, trovato in possesso di un tirapugni, un coltello a serramanico lungo 16 cm e uno sfollagente.

Non solo criminalità, però: nell’ambito del servizio, i Carabinieri, insieme al personale del NAS e del NIL di Roma, hanno eseguito una serie di ispezioni presso le attività commerciali del quartiere, sanzionando i titolari di due bar per carenze organizzative e igienico-sanitarie, con multe totali per 3.000 euro.

Inoltre, sono stati effettuati diversi posti di controllo alla circolazione stradale, che hanno portato a sanzioni per sette automobilisti, colpevoli di diverse infrazioni: dalla mancata revisione del veicolo al transito con semaforo rosso, fino al sorpasso su striscia continua.

I servizi di controllo dei Carabinieri, in linea con le direttive del Ministro dell’Interno, non si fermeranno qui, ma proseguiranno nei prossimi giorni con regolarità, focalizzandosi su aree di maggiore aggregazione sociale come stazioni ferroviarie, centri storici, parchi pubblici e zone della movida, per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

