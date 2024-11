Operazione sicurezza nelle metropolitane romane: 4 arresti per furto e centinaia di verifiche

Nella settimana appena trascorsa, la sicurezza nelle stazioni metropolitane di Roma è stata al centro di un’operazione capillare condotta dalle cosiddette “volanti di sottosuolo”, un’unità speciale dedicata alla prevenzione e al contrasto dei reati in luoghi ad alta affluenza.

Più di 450 persone sono state identificate durante i controlli serrati nelle fermate più frequentate, come Ottaviano, Spagna,Barberini, Repubblica, Termini, Colosseo, Circo Massimo e Piramide, con verifiche approfondite sulle banchine e a bordo dei treni.

Quattro arresti e due denunce sono il risultato dell’impegno di oltre 150 operatori tra agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, Soccorso Pubblico e commissariati territoriali. L’attività rientra nella strategia di sicurezza messa a punto dalla Questura di Roma in vista del Giubileo 2025, che prevede presidi intensificati nelle aree turistiche e lungo le arterie periferiche della città.

Tra gli interventi più rilevanti:

Alla stazione Termini, una trentenne di origine rumena è stata arrestata dopo che un normale controllo ha evidenziato a suo carico un ordine di carcerazione per furto emesso dal Tribunale di Roma.

Alla fermata Barberini, tre giovani donne di origine bosniaca (di 25, 32 e 22 anni) sono state arrestate per tentato furto aggravato. Dopo un rocambolesco tentativo di fuga, le tre sono state fermate dagli agenti mentre cercavano di dileguarsi tra i passanti.

Una quarta complice, in stato interessante, è stata denunciata per furto e ricettazione, poiché trovata in possesso di un telefono cellulare nascosto nel reggiseno, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. La quinta, una minorenne, è stata collocata in una casa famiglia.

Questi interventi rappresentano un segnale forte per garantire la sicurezza di residenti e turisti, soprattutto nei luoghi più sensibili della capitale.

La strategia di controllo proseguirà nelle prossime settimane, rafforzando ulteriormente i presidi e offrendo una città sempre più sicura in vista dei grandi eventi del Giubileo.

