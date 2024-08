Operazioni antidroga a Ostia: sequestri e diversi arresti

Negli ultimi giorni, la Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma ha messo a segno una serie di operazioni che hanno portato all’arresto di sette persone, tutte sospettate di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e una per furto. Inoltre, un ventenne è stato denunciato a piede libero dopo essere stato trovato in possesso di droga.

In un’operazione condotta con il supporto della Squadra Cinofili, gli agenti hanno fatto irruzione in un appartamento a Campo Ascolano, dove una donna italiana di 48 anni era sospettata di spacciare droga attraverso la finestra del garage della sua abitazione.

Grazie al fiuto infallibile del cane antidroga, sono stati scoperti 14 grammi di cocaina nascosti nella fodera di una tenda e un bilancino di precisione occultato in una pignatta in cucina. La donna è stata immediatamente arrestata.

Pochi giorni dopo, gli agenti hanno scoperto un’altra operazione di spaccio, questa volta condotta da un ventenne italiano nella sua abitazione ad Acilia.

Anche in questo caso, il cane antidroga ha rinvenuto 72 grammi di hashish nascosti in cantina, insieme a materiali per il confezionamento e oltre 1200 euro in contanti. Il giovane è stato arrestato sul posto.

Durante i controlli antidroga lungo le strade del litorale romano, gli agenti hanno fermato due giovani italiani, un 23enne e un 32enne, a bordo delle loro auto.

Le perquisizioni hanno rivelato circa 19 grammi di cocaina e crack, oltre a telefoni e materiali per il confezionamento. Entrambi sono finiti in manette.

In un’altra operazione, la polizia ha arrestato un 43enne italiano sorpreso a spacciare droga direttamente dalla sua auto.

Gli agenti lo hanno seguito in diverse zone di Roma, sorprendendolo in azione e sequestrando circa 100 grammi di hashish, cocaina, marijuana, oltre a denaro contante.

In una recente perquisizione, gli agenti hanno arrestato un 18enne italiano dopo aver scoperto che cercava di nascondere della cocaina tra le mani.

Il giovane, trovato in possesso di 1375 euro in contanti di cui non sapeva giustificare la provenienza, è stato immediatamente arrestato.

Sempre nei giorni scorsi, la polizia ha notato tre giovani sospetti in un’auto a Ostia. Fermati in via delle Baleniere, uno di loro, visibilmente nervoso, ha consegnato spontaneamente una bustina di hashish.

La successiva perquisizione nel luogo in cui alloggiava ha portato al rinvenimento di ulteriori 8 grammi di hashish, e il giovane è stato denunciato.

Infine, in via Angelo Bertolotto, gli agenti hanno sorpreso un 58enne italiano mentre tentava di rubare un’auto. Nonostante il complice sia fuggito, l’uomo è stato arrestato e trovato in possesso di strumenti di scasso. Oltre all’arresto, è stato colpito da un foglio di via obbligatorio per un anno.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria su richiesta della Procura della Repubblica.

