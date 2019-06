Ora c’è un Report dei principali cantieri stradali, gestiti dal Municipio Roma XV

“Dal 14 giugno 2019, – informa in un comunicato il presidente municipale Stefano Simonelli – è consultabile sul sito di Roma Capitale – Municipio XV – sezione Bandi, avvisi e concorsi (https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC336030) – un Report (formato pdf) dei principali cantieri stradali, gestiti direttamente dal Municipio Roma XV, i cui lavori partiranno nel secondo semestre del 2019.

Il report, suddiviso in 4 colonne (area intervento – descrizione intervento – data inizio e data fine lavori), sarà costantemente aggiornato in base alle diverse programmazioni dei lavori che via via verranno consegnati alle imprese esecutrici.

Già in data 17 giugno 2019 partiranno n. 2 cantieri.

Il primo riguarda via Ronciglione e rientra nel Progetto di Riqualificazione Ambientale che sta interessando il tratto di via Ronciglione compreso tra via Stringher e via Cassia. I lavori riguardano marciapiedi e rete di raccolta delle acque meteoriche. Nell’ambito del Progetto sono previsti inoltre, come già comunicato in passato: scavi per l’impianto dei nuovi alberi (n. 8 Pini – Pinus Pinea – più n. 8 Cipressi scelti nella varietà con minore ingombro diametrale es. Cupressus sempervirens var. Stricta) – preparazione area adiacente scavi con materiale drenante – impianto e manutenzione nuovi alberi – ripristino definitivo del manto stradale. Per effettuare i suddetti lavori è stata emessa apposita disciplina provvisoria di traffico che prevede, dal 07 giugno al 09 agosto 2019, il divieto di sosta (zona rimozione 0/24 e 07:30/18:30) su ambo i lati della carreggiata di via Ronciglione, tratto compreso tra via Stringher e via Cassia. La tempistica e le prescrizioni richieste ed inserite nella disciplina provvisoria di traffico verranno gestite dalle imprese in maniera tale da impattare, compatibilmente con i diversi lavori che saranno eseguiti, il meno possibile sulla viabilità.

Il secondo cantiere, suddiviso in n. 2 fasi, riguarda via Concesio. In questa prima fase i lavori interesseranno un tratto di circa 800 metri di strada, dall’intersezione con via di Valle Muricana direzione via della Giustiniana.

Anche in questo caso è stata emessa una disciplina provvisoria di traffico che prevede, dal 17 giugno al 28 giugno 2019, l’istituzione di un senso unico alternato dalle 09:30 alle 16:00. Il senso unico alternato non dovrà superare tratti di strada superiori a metri 150.”