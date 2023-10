Ogni anno ad ottobre arriva a spaventare grandi e piccini con la sua oscurità…non stiamo parlando della festa di Halloween, ma dell’ora solare!

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, alle 2 di mattina, bisognerà spostare le lancette indietro di un’ora. In questo modo avremmo un’ora in più di sonno, a scapito di un’ora di luce in meno la sera. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2024.

Ora solare: quanto si risparmia?

Il meccanismo del cambio dell’ora si basa sulla riduzione dell’uso di energia elettrica, prediligendo l’illuminazione naturale a seconda dei periodi dell’anno. La società Terna, che gestisce e analizza i consumi di rete in Italia, ha stimato che nell’arco di tempo dal 2004 al 2022 per l’Italia il risparmio è stato di circa 10,9 miliardi di kWh pari a circa 2 miliardi di euro. A beneficiarne è anche l’ambiente con un consistente taglio alle emissioni nocive pari a 200mila tonnellate di CO2.

Ora solare: i consigli per abituarsi al cambio dell’ora

Per abituarsi al cambio dell’ora il professore M. Safwan Badr, direttore del Dipartimento di Medicina Interna della Wayne State University School of Medicine di Detroit, consiglia di attenersi alla regola del «3-2-1». Ovvero smettere di mangiare 3 ore prima di andare a letto, smettere di lavorare 2 ore prima e smettere di usare dispositivi elettronici come tablet, telefoni e computer 1 ora prima per favorire la produzione di melatonina, l’ormone che concilia il sonno.