Un altro boato notturno rompe la quiete della Capitale, questa volta nel quartiere Tufello. Un artifizio esplosivo è stato fatto brillare davanti al portone di un condominio in via Monte Resegone, intorno alle 03:00, di domenica 22 novembre, provocando seri danni alle vetrate e all’androne dello stabile senza fortunatamente causare feriti.

Sul fronte investigativo resta aperta l’ipotesi di un segnale d’avvertimento maturato nell’ambito delle tensioni per il controllo territoriale dello spaccio di stupefacenti.

L’accaduto si inserisce in una scia che dall’inizio del 2026 supera ormai i trenta ordigni esplosi davanti a palazzi o attività commerciali a Roma, su cui proseguono gli accertamenti della Direzione Distrettuale Antimafia, per capire se i vari casi possono essere collegati.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.