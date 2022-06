Orienteering a Tor Tre Teste il 27 e 30 giugno 2022

Dopo una serie di appuntamenti in bosco, torna a Roma Est l’Orienteering con il secondo appuntamento degli open day di Corsa di Orientamento e Trail-O, organizzati dalla A.S.D. Orsa Maggiore, aperti a tutti coloro che vogliano provare queste discipline coinvolgenti ed ecologiche.

L’appuntamento prevede due mattinate, lunedì 27 e giovedì 30 giugno, in cui tutti potranno provare, con un’età minima di 11 anni. Gli istruttori dell’A.S.D. Orsa Maggiore, dedita ormai da quasi 30 anni a questa disciplina, saranno a libera disposizione nel fornire i primi rudimenti

Rispetto ad eventi precedenti, è previsto, appunto, anche il Trail-O, o orientamento di precisione, una disciplina inclusiva in cui non esistono categorie. Normodotati e disabili motori, uomini e donne di qualsiasi età possono cimentarsi in uguali condizioni e competere alla pari.

L’Orienteering viene chiamato anche “lo sport dei boschi”, è immersione e interazione con l’ambiente circostante, e rappresenta il connubio perfetto tra l’impegno fisico e mentale, unisce il running con l’orientamento. È una disciplina sportiva agonistica e ricreativa di lunga tradizione nel Nord Europa, ma ormai anche in Italia (dove si pratica dalla fine degli anni ’60), che coinvolge i partecipanti alla ricerca delle cosiddette ‘lanterne’ (segnalatori di percorso) sparse sul territorio e riportate su una mappa topografica appositamente realizzata per questo sport, con il solo aiuto della bussola e delle proprie capacità.

Tor Tre Teste è uno tra i più bei parchi della periferia romana, il terreno mappato copre aree di parco e di città. È un terreno che non presenta grandi difficoltà tecniche, è ideale per i neofiti che possono divertirsi e approcciare uno sport completo e sorprendente, ma presenta caratteristiche interessanti anche per chi ha maggiore esperienza.

Appuntamenti: lunedì 27 e giovedì 30 giugno 2022, dalle 9.30 alle 11.30, in largo Serafino Cevasco (fontanella), 15 minuti a piedi dalla fermata Metro C “Mirti”.

Come partecipare: è raccomandata la pre-iscrizione, ma le iscrizioni saranno possibili anche sul posto nei limiti di disponibilità delle mappe. E’ necessario il tesseramento ludico-motorio alla FISO (gratuito per minori di 18 anni) e un contributo di 5€ che copre entrambe le date (10€ se tesserati di altra associazione). Età minima 11 anni.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 e 7 luglio a Villa Borghese.

Info e contatti sull’iniziativa alla pagina https://asdorsamaggiore.it/summer-o-days/