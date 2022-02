Orienteering a Villa Pamphilj

Questa mattina 19 febbraio 2022 si è tenuto il secondo appuntamento de “i Sabati dell’Orsa”, circuito di allenamenti di Orienteering organizzato dalla A.S.D. Orsa Maggiore, aperto ai tesserati della Federazione Italiana Sport Orientamento e a tutti gli interessati a provare questa disciplina coinvolgente ed ecologica.

Luogo di svolgimento Villa Pamphilj, nota a tutti per il suo parco monumentale e le ampie vallate erbose, ma conosciuta dalla comunità degli orientisti romani anche per le zone di boscaglia più o meno fitta, che rendono i tracciati di orienteering interessanti e impegnativi tecnicamente.

Circa quaranta al via, tra cui anche la gradita partecipazione di un atleta ‘Elite’ della nazionale britannica, lo scozzese Sasha Chepelin, a Roma in vacanza, che ha annichilito la concorrenza percorrendo in soli 23′ il percorso di oltre 4 km con pendenze a tratti accentuate e molti passaggi nella vegetazione fitta, con una sequenza di 28 lanterne da trovare. 29′ per lo spagnolo Lluìs Vidal e 32′ per la prima donna, Adrienne Brandi, che vanta un passato nella Nazionale Italiana di Corsa Orientamento.

Rispettando la vocazione promozionale dell’evento, molti anche i neofiti al via, tra cui anche un gruppetto di 8 residenti del quartiere Centocelle che hanno scoperto l’Orienteering proprio grazie a un articolo di Abitare a Roma sul precedente evento di Tor Tre Teste. [ https://abitarearoma.it/a-tor-tre-teste-orienteering-con-lorsa-maggiore/]

Dopo una settimana di pausa, il prossimo appuntamento sarà sabato 5 marzo a Villa Borghese: tutte le informazioni, incluso il calendario degli eventi e i contatti per ulteriori approfondimenti, sul sito www.asdorsamaggiore.it