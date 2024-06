Orrore sul posto di lavoro: donna violentata dal Medico

La tranquillità di un giorno lavorativo si trasforma in un incubo per una donna impiegata in un’azienda nel cuore storico di Roma, precisamente in via Bocca di Leone.

Il tre giugno scorso, è stata vittima di un atto terribile: è stata violentata dal medico del lavoro. Il sospetto, un uomo di 61 anni originario di Roma, è stato fermato dal responsabile dell’azienda e successivamente arrestato dagli agenti della polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. È stato il datore di lavoro stesso della vittima a dare l’allarme.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna ancora in stato di shock. Ha raccontato loro che poco prima, mentre si trovava nella cucina dell’azienda, il medico del lavoro le aveva chiesto un caffè mentre aspettava di essere ricevuto dall’ufficio personale.

Poi, in un momento terribile, l’aveva molestata sessualmente e tentato di baciarla. La vittima, spaventata e sopraffatta dalla situazione, è riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi nell’ufficio di una collega.

Immediatamente dopo, il responsabile dell’azienda ha affrontato il medico, ancora seduto e tranquillo mentre sorseggiava il suo caffè, invitandolo a rimanere e ad attendere insieme a lui l’arrivo della polizia.

Gli agenti hanno rapidamente identificato il sospetto e, al termine delle procedure standard, lo hanno arrestato poiché gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata. L’uomo è stato portato e detenuto presso la casa circondariale di Regina Coeli.

