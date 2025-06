Orrori in hotel a due passi da Piazza Vittorio: muffa, fili scoperti e scaldabagni a rischio esplosione

Un albergo a due passi da Piazza Vittorio, nel cuore multietnico della Capitale, si è rivelato un vero incubo per turisti e pellegrini. Quello che doveva essere un punto di sosta per chi arriva a Roma, magari per visitare la Basilica di Santa Maria Maggiore o attraversare la Porta Santa del Giubileo, si è trasformato in una trappola potenzialmente letale.

Quando gli agenti della Polizia di Stato hanno varcato la soglia della struttura ricettiva in via Bixio, lo scenario davanti ai loro occhi sembrava uscito da un film dell’orrore: muffa sulle pareti, odori nauseabondi, stanze al limite dell’abitabilità e un impianto elettrico da brividi, con fili penzolanti e scoperchiati in più punti.

Dietro una porta laterale, quella che in teoria avrebbe dovuto condurre a un vano di servizio, gli agenti hanno trovato un deposito improvvisato in cui erano ammassati materiali di ogni tipo e quattro scaldabagni, collegati in modo precario, con cavi elettrici penzolanti come micce pronte a innescare un disastro.

L’intervento è scattato nell’ambito di un’azione congiunta della Divisione Amministrativa della Questura e del Commissariato Esquilino, già da tempo sulle tracce della struttura per sospette irregolarità. E le ispezioni hanno confermato i sospetti, anzi: hanno superato ogni previsione.

Oltre all’impianto elettrico completamente fuori norma, è emerso che la moquette non aveva alcuna certificazione ignifuga. In caso di incendio, insomma, quell’albergo si sarebbe trasformato in una trappola mortale.

Gli ospiti, ignari delle condizioni pericolose in cui stavano soggiornando, sono stati fatti evacuare immediatamente, accompagnati fuori dalla struttura dai poliziotti.

Per il titolare, invece, è scattato il sequestro preventivo dell’intera attività. La Procura di Roma, informata dei fatti, ha richiesto e ottenuto la convalida del sequestro dal Giudice per le Indagini Preliminari.

