Ostia, 4000 presenze per “Città Studio. Un mare di sapere”

Grande successo di pubblico ieri, domenica 18 maggio, a Ostia, per “Città Studio. Un Mare di Sapere”, la manifestazione promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, in collaborazione con Atenei pubblici e privati, Istituti di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) e Istituzione Biblioteche di Roma che, per l’intera giornata, ha proposto circa 50 appuntamenti fra lezioni, performance, laboratori e letture per bambine e bambini.

La Piazza dei Ravennati, su cui si affaccia il Pontile di Ostia, dalle 10 del mattino fino a sera, ha visto la presenza di circa 4 mila persone che hanno preso parte ai diversi eventi, a partecipazione libera e gratuita, tutti all’insegna della cultura, della formazione e della condivisione.

L’iniziativa rientra nell’ambito di “Un Mare di Cultura”, il programma di Roma Capitale che intende arricchire l’offerta sul litorale romano attraverso una serie di eventi culturali che, per tutta l’estate, animeranno il territorio, dal Pontile di Ostia fino alle spiagge di Ponente.

“Grande successo per questa prima edizione di Città Studio a Ostia. L’accoglienza è stata straordinaria, con un numero di presenze che ha superato le nostre aspettative. Il vivo interesse con cui le cittadine e i cittadini hanno preso parte ai tanti appuntamenti in programma, dalle lezioni di medicina a quelle di cinema, fino alle suggestive performance di danza, è un segnale tangibile del profondo desiderio di cultura e partecipazione che anima romane e romani”, ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio.

“Città Studio. Un Mare di Sapere” ha proposto un ricco programma di attività grazie alle quali la conoscenza universitaria è uscita fuori dai suoi confini tradizionali. Tanti gli incontri all’aperto in cui si è parlato di Storia, Medicina, Scienze sociali, Tecnologia, Cinema, Design e molto altro.

Al pubblico più giovane l’Istituzione Biblioteche di Roma ha dedicato un divertente programma di laboratori creativi e letture ad alta voce.

La seconda parte della giornata, inoltre, ha visto tra i protagonisti l’Accademia Nazionale di Danza che ha proposto sei appuntamenti tra lezioni, classi aperte e performance in cui sono stati approfonditi alcuni aspetti legati alla storia e alle pratiche coreutiche in compagnia delle docenti e dei docenti dell’Accademia, supportati dalle azioni performative dal vivo di allieve e allievi.

CITTÀ STUDIO. Un Mare di Sapere è stata promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali e in collaborazione con Municipio Roma X, Istituzione Biblioteche di Roma, Atenei e Istituzioni AFAM aderenti: Accademia del Lusso, Accademia Nazionale di Danza, IED – Istituto Europeo di Design, ISIA Roma Design, Istituto Pantheon Design & Technology, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Luiss Guido Carli, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, RUFA – Rome University of Fine Arts, Sapienza Università di Roma, Università Campus Bio-Medico di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma, Università degli Studi Roma Tre. Media Partner Canale 10. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

