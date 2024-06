Ostia, abusivismo commerciale: oltre 2000 articoli sequestrati

Sono stati intensificati i controlli a contrasto dell’abusivismo commerciale da parte della Polizia Locale di Roma Capitale sul litorale di Ostia, dove in pochi giorni sono stati posti sotto sequestro oltre 2000 articoli venduti illegalmente. Si tratta principalmente di monili, teli, gonfiabili e articoli da mare. da parte della Polizia Locale di Roma Capitale sul litorale di Ostia, dove in pochi giorni sono stati posti sotto sequestro oltre 2000 articoli venduti illegalmente. Si tratta principalmente di monili, teli, gonfiabili e articoli da mare.

Le verifiche hanno permesso di individuare la merce anche prima che venisse venduta, nascosta a pochi metri dalla spiaggia come nel caso del ritrovamento, avvenuto domenica, di centinaia di occhiali da sole, bigiotteria e giochi per bambini chiusi in degli scatoloni a pochi passi dal Pontile di Ostia.

In totale sono circa 100.000 gli articoli posti sotto sequestro dall’inizio dell’anno sul territorio capitolino.

Più di 3000 gli articoli contraffatti di noti marchi della moda. L’attività a contrasto dell’abusivismo commerciale, svolta su tutta Roma, ha permesso di individuare oltre 600 venditori illegali.

