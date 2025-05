Ostia al centro del rilancio: il Pd propone un tavolo permanente per il futuro del litorale

Unire le forze, cambiare la narrazione, guardare al mare non più solo come a un confine, ma come a un orizzonte di opportunità. È questa la sfida che il Partito Democratico lancia da Ostia, cuore pulsante del litorale romano.

La proposta arrivata ieri mercoledì 14 maggio durante un confronto tra istituzioni, imprenditori e associazioni del territorio, organizzato da Confesercenti.

A farsi portavoce dell’iniziativa è Emanuela Droghei, consigliera regionale Pd ed ex assessora del X Municipio, che ha annunciato la volontà di istituire un tavolo permanente su Ostia. Un tavolo che non sia solo luogo di ascolto, ma spazio concreto di lavoro per affrontare, a 360 gradi, le sfide e le potenzialità della costa romana.

“Sono convinta che anche nel centrodestra troveremo un orecchio attento“, ha detto Droghei, lanciando un appello all’unità oltre le appartenenze politiche.

L’obiettivo? Costruire una strategia condivisa per il rilancio di Ostia, partendo dal mare di Roma e dalle sue risorse, spesso offuscate da una narrazione che insiste troppo sulle sue criticità.

Il progetto vuole mettere attorno allo stesso tavolo tutti gli attori coinvolti: istituzioni, categorie produttive, cittadini e realtà associative, per pensare al futuro del territorio con uno sguardo lungo.

Turismo sostenibile, infrastrutture, legalità, cultura, sport e innovazione: i temi sono tanti, ma il filo conduttore è uno solo – fare sistema.

E mentre a livello locale si muovono i primi passi, il Pd guarda anche oltre i confini nazionali. Droghei ha infatti annunciato che il partito, con l’eurodeputato Dario Nardella in prima linea, sta lavorando insieme ai Socialisti europei per dar vita a un forum annuale delle grandi città del Mediterraneo.

“Sarà un’occasione per rafforzare il ruolo di Roma come capitale del dialogo e della cooperazione internazionale – ha spiegato la consigliera –. E Ostia, con la sua storia e le sue potenzialità, ne sarà parte integrante”.

Il sogno è quello di ospitare la prima edizione dell’evento proprio nella splendida cornice dell’Università Roma Tre, dove si unirebbero idealmente cultura, ricerca e mare. Un segnale forte per trasformare Ostia in un ponte tra territori, popoli e prospettive.

