Ostia, boato nella notte: petardo esplode contro un cassonetto davanti ai palazzi

Un’esplosione ha spezzato il silenzio della notte a Ostia, svegliando di soprassalto i residenti di via Costanzo Casana. Erano da poco passate le 3 del mattino quando un boato ha fatto tremare vetri e nervi: qualcuno ha lanciato un potente petardo contro un cassonetto dell’Ama posizionato a pochi passi dalle abitazioni.

Il contenitore dei rifiuti è rimasto parzialmente distrutto, ma la deflagrazione — seppur non ha provocato feriti — ha seminato paura e sconcerto nel quartiere. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri, che ora conducono le indagini per capire cosa si nasconda dietro questo gesto.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista: potrebbe trattarsi di un atto vandalico isolato, ma non si scarta l’ipotesi di un’intimidazione mirata o di una bravata dal sapore decisamente troppo pericoloso.

Al vaglio ci sono le telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso i responsabili nei momenti prima e dopo l’esplosione.

