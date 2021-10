Ostia, bruciati nella notte 4 cassonetti

Altri 4 cassonetti incendiati ad Ostia. Il nuovo episodio criminoso è avvenuto questa notte in piazza Calipso. AMA, come sempre, sporgerà denuncia contro ignoti e avvierà l’iter per la rimozione del materiale speciale combusto, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile condizioni di fruibilità e decoro.

Lo comunica la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente in una nota.

L’azienda, nell’invitare i cittadini a collaborare denunciando sempre questi episodi, ringrazia le Forze dell’Ordine, che hanno già avviato le indagini del caso, per il controllo assicurato sul territorio grazie a cui è stato più volte possibile individuare gli autori di questi gesti criminali.