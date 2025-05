Ostia, colpo fallito sul lungomare: 62enne sorpreso a rubare da un’auto, arrestato

Era convinto di agire inosservato, nel pieno pomeriggio di ieri 11 maggio, sul lungomare Paolo Toscanelli. Invece, proprio mentre armeggiava con fare sospetto vicino a un’auto parcheggiata, è stato notato da un Carabiniere del Nucleo Investigativo di Ostia, fuori servizio ma attento, che ha subito intuito cosa stava accadendo.

Protagonista del tentato furto, un uomo di 62 anni, originario della provincia di Reggio Calabria, con diversi precedenti alle spalle. È stato colto sul fatto mentre estraeva furtivamente uno zaino e due borsoni da una vettura in sosta.

La vittima, una turista francese di 45 anni, ha potuto riavere quanto sottratto grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine.

In pochi minuti, il militare ha chiesto supporto e una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Ostia ha raggiunto il luogo, bloccando l’uomo.

Dopo l’arresto, i militari hanno esteso i controlli anche all’auto in uso al 62enne, parcheggiata poco distante dal luogo del furto: al suo interno, un vero e proprio kit da scassinatore. C’erano diversi arnesi da scasso, due sfollagente e due coltelli a serramanico.

Il materiale è stato sequestrato, e l’uomo, gravemente indiziato del reato di furto su autovettura, è stato tratto in arresto. Ora dovrà rispondere delle sue azioni di fronte all’autorità giudiziaria.

