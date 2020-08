Ostia: Domato sul nascere da operatori AMA incendio di un cassonetto

Nelle prime ore di questa mattina 15 agosto 2020 il tempestivo intervento degli addetti del Nucleo Decoro Ama impegnati nell’operazione “pronto mare” ha permesso di domare sul nascere l’incendio di un cassonetto stradale nella zona centrale di Ostia.

Il contenitore, posizionato su Lungomare Paolo Toscanelli all’incrocio con piazza delle Caravelle, era stato dato alle fiamme dai vandali e il personale aziendale in servizio sul posto ha immediatamente domato il fuoco impedendo che si propagasse agli altri cassonetti e all’area circostante.

Lo comunica in una nota Ama S.p.A.

“Voglio rivolgere il mio encomio alla prontezza di questi colleghi che, una volta viste le fiamme, sono subito intervenuti evitando rischi a persone e cose e scongiurando ulteriori danni. – sottolinea l’Amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis – Gli operatori, che avevano appena preso servizio, appartengono al presidio fisso dei nuclei speciali Decoro Ama, attivi da giugno per interventi mirati di pulizia nell’area del Litorale. Solo due giorni fa, sempre ad Ostia, altri due cassonetti sono stati incendiati da questi criminali e dopo la fine del lockdown il fenomeno si sta ripetendo con preoccupante recrudescenza con tutti gli annessi danni ambientali ed economici. Tutto ciò non può essere tollerato e per questo faccio appello alla collaborazione dei cittadini nel segnalare e denunciare questi episodi e ringrazio tutte le forze di polizia per il supporto che assicurano sempre al nostro personale”.