Ostia, eroico salvataggio: poliziotti sfidano le fiamme per salvare una donna di 96 anni

Un gesto di coraggio e prontezza ha trasformato quella che poteva essere una tragedia in una storia a lieto fine, grazie all’intervento decisivo di due agenti della Polizia di Stato.

È accaduto a Ostia, in un’abitazione di via Alessandro Rolla, dove un incendio divampato dalla canna fumaria ha intrappolato una donna di 96 anni nella sua camera da letto.

La figlia dell’anziana, accortasi della nube di fumo che avvolgeva la casa, ha subito chiamato il 112 in preda al panico.

Gli agenti Gianfranco e Marco, in servizio presso il X Distretto Lido di Roma, sono arrivati sul posto in pochi istanti.

La figlia della donna, sull’uscio di casa, li ha accolti disperata, indicando loro che la madre era intrappolata nella camera da letto. Senza esitazione, i due poliziotti hanno capito che ogni secondo era prezioso.

Guidati dalla descrizione precisa fornita dalla figlia, si sono fatti strada tra le fiamme e il fumo denso, riuscendo a raggiungere l’anziana e a trarla in salvo. La donna, spaventata ma miracolosamente illesa, è stata portata all’esterno, al sicuro.

Ma il coraggio degli agenti non si è fermato qui. Dopo aver affidato la donna alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto, Gianfranco e Marco si sono diretti in giardino, dove, utilizzando i tubi dell’impianto idrico domestico, hanno cercato di contenere le fiamme.

L’incendio è stato definitivamente domato con l’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno completato le operazioni di messa in sicurezza.

Salva e al sicuro, la donna ha voluto esprimere la sua gratitudine ai suoi salvatori. Con un sorriso pieno di speranza, ha promesso loro: “Quando avremo riparato il tetto di casa, festeggeremo insieme i miei 100 anni. Grazie!”.

