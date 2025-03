Ostia, fiamme allo stabilimento balneare Le Dune: otto cabine in cenere

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi sul lungomare Duilio, a Ostia. Un incendio, divampato intorno alle 15:30 per cause ancora da accertare, ha avvolto alcune cabine dello stabilimento balneare Le Dune, riducendone in cenere almeno otto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con una squadra e due autobotti, affiancati dagli agenti della Polizia di Stato e dai caschi bianchi del X Gruppo Mare della Polizia Locale. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Le fiamme sono state domate dopo un intervento rapido, ma resta da chiarire l’origine del rogo, mentre lo stabilimento conta i danni. Intanto, tra i residenti e gli operatori balneari cresce la preoccupazione: un incidente o un atto doloso? Le indagini faranno luce sul mistero.

