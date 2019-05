Ostia, Figliomeni (FDI): “L’incapacità 5 Stelle colpisce anche i bagnini”

“Stiamo denunciando da giorni il ritardo della presenza dei marinai di salvataggio, meglio noti come bagnini, sulla spiaggia di Ostia, un grande pericolo per i bagnanti che frequentano le spiagge libere, un problema che si sta ripetendo dopo quanto accaduto anche la stagione balneare passata, che dimostra come l’Amministrazione Raggi non impari mai dai propri errori.

“Il Campidoglio ha dovuto riscrivere l’ordinanza che regolamenta la stagione balneare del Lido, che va a sostituire quella pubblicata il 24 aprile, così che il servizio di guardia sarà garantito soltanto a partire dal 17 giugno. Le tempistiche non coincidevano con il bando pubblico dei bagnini e quelle previste dalla vecchia ordinanza, per non parlare dell’espletamento delle gare che ad oggi non sono state ancora assegnate. Il M5s si configura per la sua solita incapacità, anche nelle cose più ovvie, che è tipica dei “dilettanti allo sbaraglio”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.