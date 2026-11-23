Paura e pesanti ripercussioni sulla viabilità e sui trasporti a Ostia per una massiccia fuoriuscita di gas dal manto stradale. Intorno alle 12:00 la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha mobilitato diverse squadre in via Alessandro Piola Caselli, inviando sul posto il personale territoriale del litorale insieme ai rinforzi giunti dalla sede della Pisana e agli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), chiamato a operare negli scenari ad alto rischio per la presenza di sostanze pericolose. Le attività di soccorso e messa in sicurezza vengono dirette sul campo dal Capo Turno Provinciale e dal Funzionario di Guardia.

Evacuazioni precauzionali, stop alla fermata della Roma-Ostia e strada sbarrata alle auto

Per tutelare l’incolumità dei residenti, in via precauzionale è stato ordinato lo sgombero di sei palazzine della zona. Sul fronte della mobilità, le stazioni di Lido Nord, Lido Centro e Ostia Antica della metromare sono state chiuse e poste in sicurezza, il servizio ferroviario è attivo da Acilia a Roma Porta San Paolo, è stata inoltre disposta l’interdizione totale al traffico veicolare di via Alessandro Piola Caselli nel segmento compreso tra il civico 179 e l’incrocio con via Raffaele De Cosa. L’intervento dei vigili del fuoco prosegue tuttora per completare il ripristino delle condizioni di sicurezza.

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