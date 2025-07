Ostia guarda in alto: la ruota panoramica sul litorale prende forma

È un sogno che aleggia da anni tra le onde del mare e le chiacchiere d’estate. Una ruota panoramica affacciata sul Tirreno, a due passi dalla sabbia di Ostia, per ammirare il tramonto da 50 metri d’altezza. Un’idea suggestiva, rimasta troppo a lungo prigioniera di annunci e tentativi falliti.

Ora, però, qualcosa si muove davvero.

Il X Municipio di Roma ha ricevuto una proposta concreta per installare l’“Ostia Eye” nel parcheggio di piazza Magellano, proprio davanti allo storico stabilimento “Il Curvone”.

A farsi avanti è stata la Altravista Wheel Srl, società specializzata in ruote panoramiche itineranti, già vista in azione a Genova, Viareggio e in altri scenari da cartolina.

Una ruota da record per il mare di Roma

Alta quasi 50 metri, la ruota potrà ospitare fino a 198 passeggeri in 36 cabine, tra cui una vip e una accessibile alle persone con disabilità.

Non solo spettacolo: la struttura è anche dotata di sistemi green per il recupero dell’energia, un tocco sostenibile per un’attrazione pensata per valorizzare il litorale e offrire un nuovo punto di vista sulla città.

I termini per la presentazione delle offerte si sono chiusi lo scorso 14 luglio, e pochi giorni dopo è stata nominata la commissione che valuterà il progetto. Se tutto procederà senza intoppi burocratici — e a Roma non è mai un dettaglio da poco — la ruota potrebbe girare già da settembre, e restare fino a novembre.

Un’occasione colta al volo (finalmente)

Che qualcuno rispondesse non era affatto scontato. Il Municipio aveva già tentato nel 2024 di installare la ruota in piazza Sirio, con l’obiettivo di riqualificare un’area spesso degradata, ma l’avviso andò deserto. Stesso copione nel 2020, durante l’amministrazione a 5 Stelle.

Il 2025, quindi, potrebbe essere l’anno della svolta. Forse perché Ostia oggi ha più voglia di scommettere sul suo potenziale turistico, o forse perché il desiderio di guardare le cose da un’altra prospettiva — più alta, più ampia — si fa sentire più che mai.

Un’attrazione simbolica per un nuovo inizio

Non è solo un gioco da luna park. L’Ostia Eye, se realizzato, potrebbe diventare un simbolo di rinascita per il litorale romano: un’attrazione temporanea che porta con sé un messaggio permanente.

Che la bellezza esiste, che si può investire sul paesaggio senza stravolgerlo, che anche una semplice ruota può raccontare una città che torna a crederci.

E così, dopo anni di tentativi a vuoto, Ostia potrebbe finalmente guardarsi dall’alto — e riconoscersi più viva, più bella, più sua.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.