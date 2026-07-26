Ostia, il Comune cala l’ultimatum sulle spiagge: “via le inferriate e le cabine fuorilegge o scatta il stop alle concessioni”

L’estate 2026 viaggia verso il picco di agosto, ma sulle spiagge del litorale romano la testa è già rivolta all’autunno e alla stagione che verrà.

Nel corso di un incontro dai toni serrati tra l’amministrazione capitolina e i rappresentanti degli stabilimenti balneari – subentrati nella gestione degli impianti grazie alle recenti evidenze pubbliche – il Campidoglio ha dettato la propria linea d’azione: la prosecuzione delle attività nel 2027 sarà strettamente subordinata al rispetto di precisi paletti urbanistici e ambientali.

Nessuna scorciatoia, mettono in chiaro da Palazzo Senatorio: si tratta di applicare le norme demaniali vigenti e le clausole sottoscritte dagli stessi imprenditori prima dell’avvio della stagione.

Due i capisaldi del piano comunale destinati a cambiare l’aspetto del lungomare di Ostia: il definitivo abbattimento delle barriere visive – grate, recinzioni e inferriate che oscurano lo sguardo verso l’orizzonte dalla sede stradale – e la rimozione coatta di tutte le cabine in legno e delle strutture amovibili prive delle autorizzazioni paesaggistiche per rimanere fisse sulla sabbia. La scadenza è fissata subito dopo il termine ufficiale della stagione, il prossimo 30 ottobre.

La protesta degli operatori: “Rischi crolli e trappole burocratiche”

Le direttive di Roma Capitale, nate per restituire la linea di costa alla cittadinanza in attesa del varo definitivo del Piano di Utilizzo degli Arenili (PUA), hanno riaperto una spaccatura con i gestori.

A farsi portavoce dei dubbi del comparto è Massimo Muzzarelli, presidente di Federbalneari Roma e vicepresidente regionale, che punta l’indice contro le criticità logistiche:

«La rimozione dei muri bassi è fattibile, ma in diverse aree del lungomare c’è un salto di quota consistente tra la strada e il piano dell’arenile. Rimuovere le inferriate senza installare adeguate protezioni alternative rischia di creare un reale pericolo di caduta per i passanti.»

Non meno complessa appare la questione dello smantellamento degli spogliatoi in legno a fine autunno:

«Gran parte di queste cabine, spesso datate, andrebbe distrutta durante le operazioni di smontaggio, costringendoci al conferimento in discarica e all’acquisto di nuovi impianti. Il tutto a fronte di concessioni con scadenza nel 2027, che non permettono di ammortizzare costi così ingenti. E poi resta il rebus dello stoccaggio: dove dovremmo posizionare tutti i manufatti una volta rimossi? Depositarli in aree non idonee significa rischiare una contestazione per abuso edilizio.»

Il precedente al Marechiaro: giù le recinzioni

Nonostante il clima di tensione tra sigle sindacali e amministrazione, c’è chi sul litorale ha scelto di adeguarsi senza attendere le scadenze di autunno.

Nello stabilimento Marechiaro, la nuova dirigenza subentrata nelle ultime settimane ha già provveduto ad abbattere le cancellate in ferro battuto che separavano il marciapiede dal mare.

Un primo tassello di quella rivoluzione urbana sognata dal Campidoglio: eliminare le barriere fisiche e concettuali per riconnettere, dopo anni di chiusure, la Capitale con la sua spiaggia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza