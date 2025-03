Ostia, incidente shock: volante della polizia si schianta contro due auto, tre feriti

Le sirene squarciano il silenzio del primo pomeriggio, il rombo della volante in corsa riecheggia tra le strade di Ostia. Poi, all’improvviso, lo schianto. Un impatto violento che blocca il traffico e lascia tutti con il fiato sospeso.

È successo oggi, martedì 4 marzo, intorno alle 14:00, su viale delle Repubbliche Marinare. A essere coinvolta nell’incidente è una volante della Polizia di Stato. Il mezzo, secondo i primi racconti, era impegnato in un intervento in zona.

L’impatto: la volante finisce contro una Fiat 500 in marcia e una seconda vettura parcheggiata, che a sua volta tampona altre due auto in sosta. Una catena di collisioni che trasforma la strada in un caotico scenario di lamiere contorte e detriti sparsi sull’asfalto.

SOCCORSI IMMEDIATI E FERITI IN OSPEDALE

Nel giro di pochi minuti, sul posto arrivano tre ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare.

I due poliziotti a bordo della volante rimangono feriti: il conducente riporta contusioni più gravi rispetto al collega e viene trasportato al San Camillo di Roma, mentre il capopattuglia viene ricoverato all’ospedale Grassi di Ostia. Ferita anche la giovane alla guida della Fiat 500, portata al Grassi per accertamenti.

Adesso spetta agli inquirenti ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto e verificare eventuali responsabilità.

