Ostia: inseguimento ad alta tensione, arrestato spacciatore con cocaina e crack

Un rocambolesco inseguimento ha portato all’arresto di un cittadino romeno di 23 anni, con precedenti penali, gravemente indiziato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Roma-Ostia durante un controllo stradale di routine.

Tutto è iniziato quando i militari, insospettiti da un veicolo, hanno intimato l’alt al conducente. L’uomo, alla vista della pattuglia, ha ignorato l’ordine e si è dato alla fuga, innescando un inseguimento ad alta velocità.

Il tentativo disperato di eludere il controllo ha visto il giovane effettuare manovre pericolose su strada, mettendo a rischio la sicurezza pubblica e dei passanti.

La corsa, però, è terminata quando l’auto del fuggitivo si è schiantata contro un veicolo in sosta. Rimasto illeso, il 23enne ha abbandonato il mezzo tentando la fuga a piedi, ma i Carabinieri lo hanno bloccato dopo pochi metri.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha svelato il motivo della fuga: all’interno del veicolo, i militari hanno rinvenuto 52 involucri contenenti cocaina e crack per un peso complessivo di 14,6 grammi, oltre a 2 pezzi di hashish del peso totale di 9,1 grammi.

Il giovane è stato immediatamente arrestato e condotto presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida.

Il giudice ha validato l’arresto e disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.