Ostia, la palestra della lotta alla mafia devastata nella notte

Le prime luci dell’alba hanno illuminato un triste spettacolo: porte sfondate, vetri in frantumi, arredi distrutti e una macchina del caffè divelta, i suoi resti sparsi sul pavimento come simbolo di una notte di violenza.

La Palestra della Legalità di Ostia, emblema della lotta contro la criminalità organizzata, è stata colpita. Ma la vera domanda è: si è trattato di un semplice furto o di un messaggio lanciato nell’ombra?

Il raid notturno

È accaduto tutto intorno alle 3:30 del mattino. Un uomo, ripreso solo parzialmente dalle telecamere di sicurezza, ha agito con precisione e rapidità. Indossava un cappuccio che nascondeva il volto e si muoveva con apparente sicurezza, come se sapesse esattamente dove colpire.

Con un calcio ha sfondato la porta d’ingresso, poi ha devastato alcuni arredi al piano superiore prima di concentrarsi sulla macchina del caffè. L’ha divelta e scaraventata a terra, raccogliendo pochi spiccioli prima di dileguarsi nel buio.

L’allarme è scattato immediatamente, ma nessuno è intervenuto. Dopo circa un’ora, il sistema si è disattivato da solo, lasciando la palestra in un silenzio inquietante.

Un furto che sa di intimidazione

Al mattino, gli addetti alle pulizie si sono trovati di fronte a una scena di distruzione. La palestra, una struttura confiscata nel 2015 all’ex patron del porto turistico M.B, condannato nell’inchiesta “Mafia Capitale”, sorge in un’area critica, a pochi passi da una delle piazze di spaccio più attive del quartiere. È impossibile non chiedersi se il raid sia stato più di un semplice furto.

Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Potrebbe trattarsi dell’azione di un disperato in cerca di soldi per acquistare droga, ma il contesto in cui si è verificato il vandalismo fa pensare a qualcosa di più profondo.

Un avvertimento? Un segnale di chi non vede di buon occhio la presenza di un presidio di legalità in un territorio ancora segnato dall’ombra della criminalità?

La risposta del quartiere

Ostia Nuova non si arrende. La Palestra della Legalità è molto più di un semplice centro sportivo: è un simbolo di rinascita, un punto di riferimento per i giovani che scelgono lo sport invece della strada. “Non ci fermeranno” commentano i cittadini, mentre cresce l’indignazione per un attacco che suona come una sfida all’intera comunità.

Le indagini proseguono, mentre le telecamere di sorveglianza potrebbero presto fornire dettagli decisivi. Ma una cosa è certa: chi ha tentato di intimidire il quartiere ha trovato una comunità pronta a reagire. La palestra sarà ripristinata e continuerà a essere un baluardo di legalità, perché a Ostia c’è ancora chi crede nella giustizia.

Il messaggio del sindaco di Roma:

“Solidarietà all’Asilo Savoia e a tutta la comunità della Palestra della Legalità di Ostia per il vile atto intimidatorio subito questa notte. L’ennesimo ai danni di un simbolo di riscatto e inclusione, che non fermerà il nostro impegno per la legalità. Roma resta salda al fianco dell’Asp Asilo Savoia, rafforzando il messaggio che Ostia non cede all’intimidazione”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

