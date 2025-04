Ostia, le spiagge libere ai giovani. Assegnati 6 lotti su 9

Roma Capitale prosegue il percorso di valorizzazione e rigenerazione del litorale romano. Si è infatti conclusa da poche ore la procedura pubblica per l’affidamento delle spiagge libere di Ostia, bandita nel febbraio 2025: 54 le offerte pervenute.

Dei nove lotti disponibili, sei sono stati aggiudicati, mentre per i tre lotti situati nell’area di Ponente – per i quali non sono pervenute offerte – l’Amministrazione garantirà direttamente, attraverso Zètema, i servizi essenziali mantenendo il presidio pubblico per consentire la fruizione in sicurezza della balneazione.

Sono risultate assegnatarie tutte imprese giovanili, under 35. I progetti presentati si distinguono per un’elevata qualità: attenzione alla sostenibilità ambientale, alla pulizia e gestione dei rifiuti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità.

Previste attività sportive gratuite, aree attrezzate per bambini, servizi igienici, accesso facilitato per persone con disabilità, punti di ristoro e somministrazione di cibo e bevande, aree per gli animali. Un importante passo avanti verso una nuova concezione di spiaggia libera, non più solo luogo di balneazione, ma spazio pubblico curato, vissuto e valorizzato.

“Ostia volta pagina e lo fa con i giovani. Per chiunque abbia a cuore il mare di Roma, questa è un’ottima notizia. Questo ulteriore passaggio per il rilancio del Litorale conferma l’impegno dell’Amministrazione nel segno della trasparenza”. Lo afferma il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“È un segnale forte vedere così tanti giovani protagonisti della rinascita delle spiagge libere, che tornano al centro dell’estate romana con una gestione attenta, inclusiva e innovativa. Restituiamo dignità e qualità al litorale puntando su accessibilità, sport, tutela dell’ambiente.

I progetti vincitori dimostrano che lo spazio pubblico può diventare un modello di partecipazione e rigenerazione” – ha dichiarato l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, Tobia Zevi.

I lotti sono stati così assegnati: lotto 4, spiaggia rosa e sabbia, a Becattini Sheila, ditta individuale; lotto 5, spiaggia verde, a Roshotels srl; lotto 6, spiaggia gialla, a To Be Ship srl; lotto 7, spiaggia grigio, ad Aurora Beach srl in RTI con Maria Vichi ditta individuale; lotto 8, spiaggia SPQR, a Evoluzioni Ambientali Soc. Coop.; lotto 9, spiaggia bianca, a Società L’Alimentari srls in RTI con Amore e Legnami srl.

Nelle prossime ore si procederà alle verifiche di rito sui soggetti aggiudicatari e, successivamente, alla stipula delle concessioni – convenzioni con ciascuno di essi, in vista dell’apertura ufficiale della stagione balneare.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.