Ostia, lotta ai parcheggiatori abusivi da parte della Polizia Locale. Una decina i soggetti individuati e sanzionati

Intensificati i controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori che operano illegalmente. Con l’arrivo della stagione estiva, alzata l’attenzione per alcune delle zone più frequentate , come quelle legate alla movida cittadina, ai concerti e grandi eventi, oltre al litorale romano.

In questo fine settimana, in particolare, gli agenti del X Gruppo Mare sono stati impegnati in una vigilanza mirata sul Lungomare di Ostia , sulla via Litoranea ed in alcune aree del X Municipio, così come nei pressi del punto Asl denominato Sant’Agostino, quest’ultimo oggetto di diverse segnalazioni, per la presenza di alcuni soggetti abusivi che erano soliti fare richieste di pagamento ai cittadini, con modi insistenti e molesti. Verifiche capillari in prossimità dei “cancelli” .

In totale sono una decina le persone, tutte di nazionalità straniera, sorprese durante le attività di parcheggiatore abusivo. È di circa 10mila euro l’ammontare delle sanzioni elevate.

Due, invece, i soggetti fermati e nei confronti dei quali sono state avviate le procedure di identificazione, in quanto sprovvisti di documenti. Per uno di loro, uomo di nazionalità tunisina, si è proceduto con notifica di un decreto di espulsione dal territorio italiano.

I caschi bianchi proseguiranno in tale attività a partire dalle diverse zone del territorio capitolino maggiormente colpite dal fenomeno illegale.

