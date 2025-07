Ostia, l’uomo abbandonato con un cartello “infame” in un carrello, avrebbe subito torture

Un corpo martoriato, ridotto a un cumulo di ossa rotte e dolore, abbandonato in un carrello come fosse un macabro trofeo. V.P., 40 anni, è stato trovato così il 20 giugno a Ostia, con la tibia e la rotula frantumate, ma quel che gli investigatori stanno scoprendo supera ogni immaginazione: oltre alle fratture, l’uomo sarebbe stato torturato, con i pollici spezzati e le unghie strappate via in una crudele punizione.

Non è un’aggressione qualunque, ma un messaggio terrificante lanciato dal cuore oscuro di Ostia, un territorio dove la droga e la violenza si intrecciano da anni in un intreccio letale. La scena del crimine non è stata quella del ritrovamento, bensì una stanza nascosta in via Antonio Forni, un luogo tristemente noto agli inquirenti per torture e sevizie passate.

Ma cosa ha scatenato una furia così feroce? Chi indaga, coordinato dalla Procura di Roma, punta dritto a un regolamento di conti nel mondo della droga. V.P. sarebbe stato punito per una sola colpa: aver “fatto la spia”. Quel cartello con la scritta “infame” appeso al collo è un avvertimento spietato a chiunque osi tradire il sistema criminale.

A rendere il quadro ancora più inquietante, i recenti attentati dinamitardi contro la palestra di un ex campione di pugilato: violenze che sembrano intrecciate in una spirale di vendette incrociate.

Nel frattempo, la Guardia di Finanza continua a colpire duramente il traffico di droga a Ostia, con due sequestri importanti di cocaina e crack, ma il prezzo da pagare sembra essere alto. Ostia torna a tremare sotto la morsa della criminalità, con minacce e punizioni che non risparmiano nessuno.

