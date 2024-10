Ostia: maxi operazione dei carabinieri tra controlli, arresti e sequestri di droga

I Carabinieri della Compagnia di Roma-Ostia hanno messo in atto un imponente servizio straordinario di controllo del territorio nel Municipio lidense.

L’operazione, mirata al contrasto dei fenomeni di degrado e al ripristino del decoro urbano, ha avuto come obiettivo anche il rafforzamento della sicurezza percepita nelle aree maggiormente frequentate. Una presenza massiccia e capillare che ha coinvolto il centro di Ostia e le zone limitrofe, con un’attenzione particolare ai luoghi di maggiore afflusso di cittadini e turisti.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno passato al setaccio il territorio, controllando ben 97 persone, tra cui 19 stranieri e 24 individui già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali o di polizia.

L’attività ha incluso anche il controllo di 74 autoveicoli, oltre a 9 perquisizioni domiciliari, 11 personali e 6 veicolari, dimostrando un approccio ampio e coordinato per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità.

Tra i risultati di questa operazione straordinaria spiccano tre arresti. Uno dei fermati è stato colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con un sequestro complessivo di 164 grammi di marijuana, 147,7 grammi di hashish e 0,5 grammi di cocaina. Altri due individui sono stati arrestati in seguito all’esecuzione di un’ordinanza di aggravamento delle misure cautelari già in atto.

Non solo arresti: due persone sono state denunciate in stato di libertà. Uno dei denunciati è stato fermato per possesso di oggetti atti a offendere e guida in stato di ebbrezza, mentre l’altro è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio, con il sequestro di 8 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish.

Inoltre, quattro persone sono state segnalate alla Prefettura per il possesso di piccole quantità di marijuana, dimostrando la costante attenzione delle forze dell’ordine anche verso il consumo personale di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha riguardato anche la sicurezza stradale: una patente è stata ritirata, un veicolo è stato sequestrato e sono state elevate 4 sanzioni al Codice della Strada.

Le multe, per un totale di circa 554 euro, si aggiungono ai risultati complessivi di un’azione che ha colpito a 360 gradi i vari aspetti della vita quotidiana, dal degrado urbano ai reati legati alla circolazione.

