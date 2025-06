Ostia, muore sulla banchina della Metromare: tragedia sotto gli occhi dei pendolari

Una tragedia improvvisa ha colpito la stazione Stella Polare della Metromare di Ostia, dove un uomo di 57 anni è deceduto sotto gli occhi increduli e attoniti degli altri passeggeri.

Era mezzogiorno circa quando l’uomo, in attesa del treno, stava parlando al telefono sulla banchina di piazzale Vega.

Un malore improvviso lo ha fatto accasciare al suolo, lasciando attoniti coloro che si trovavano a pochi metri di distanza. In molti hanno pensato a uno svenimento. Pochi istanti dopo, invece, si è compreso che la situazione era gravissima.

Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza a sirene spiegate, insieme agli agenti della polizia. I sanitari hanno tentato ogni manovra possibile per rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto lì, sul marciapiede della metro, mentre il cellulare che stringeva in mano era ancora acceso.

La stazione non è stata chiusa

Incredibilmente, le corse dei treni non sono state interrotte. La salma è rimasta per quasi un’ora coperta con il telo termico dorato e argento utilizzato in questi casi, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno, mentre la zona è stata perimetrata.

I passeggeri sono stati fatti allontanare dalla banchina ma non dalla stazione, che è rimasta aperta al pubblico.

Non è ancora chiaro se, poco prima del malore, l’uomo fosse coinvolto in una discussione telefonica o semplicemente stesse parlando con un conoscente. Le indagini chiariranno anche se soffrisse di patologie pregresse.

La salma, dopo le formalità, sarà messa a disposizione della famiglia.

