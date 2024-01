Ostia, paura per un incidente in via Chiaraluce: due feriti gravi

Una vera e propria tragedia quella avvenuta nella sera di San Silvestro a Ostia, per causa di un incidente stradale. Siamo in via Tancredi Chiaraluce: qui, poco dopo le 20, all’altezza del civico 282, due auto si sono scontrate per cause ancora in corso d’accertamento. Ad avere la peggio i due conducenti, un 48enne e un 35enne, alla guida rispettivamente di una Renault Modus e di una Fiat Cinquecento X. I due sono stati trasportati al San Camillo e al Sant’Eugenio in codice rosso. A bordo della Cinquecento anche una 70enne ferita anche se non in modo grave.

Per liberare i due feriti necessario l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti per districare l’ammasso di lamiere in cui erano ridotte le due vetture. Sul posto per i rilievi gli uomini del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale.