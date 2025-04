Ostia, più di 150 domande per i bandi spiagge

Sono più di 150 le domande pervenute per ottenere una delle concessioni balneari andate a bando ad Ostia.

Per quanto riguarda il primo avviso pubblico, che riguardava 31 concessioni balneari, sono arrivate 99 richieste e nessun lotto è andato deserto.

Riguardo il bando per le 9 spiagge libere con servizi, sono arrivate 54 domande, con tre lotti deserti, per i quali sono in corso le valutazioni per assegnare i servizi connessi alla balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica nei tratti di spiaggia, allestendo servizio di salvamento e bagni chimici per le spiagge che non sono già attrezzate. Proseguono inoltre le attività di Ama per la pulizia del litorale, vagliatura e livellamento.

Da oggi alle 15 è iniziata la fase di apertura buste per la valutazione delle proposte.

Dopo lo stop imposto dalla sospensiva del TAR del Lazio, il Consiglio di Stato – accogliendo il ricorso di Roma Capitale – ha sbloccato il percorso, permettendo all’Amministrazione capitolina di riprendere tutte le procedure.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.