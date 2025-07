Ostia punta in alto: una ruota panoramica in piazzale Magellano

Una ruota panoramica nel cuore del litorale romano, a due passi dalla spiaggia e con vista mozzafiato sul Tirreno.

Ostia ci riprova, e questa volta lo fa con maggiore decisione: il Municipio X ha pubblicato un avviso pubblico per cercare un operatore disposto a installare e gestire la ruota panoramica nel parcheggio di piazzale Magellano, proprio davanti allo stabilimento balneare “Il Curvone”.

L’obiettivo? Regalare alla città un’attrazione capace di cambiare – almeno per quattro mesi – lo skyline del lungomare. Un colpo d’occhio da cartolina, che strizza l’occhio ai modelli di successo già visti a Genova, Olbia e Rimini, con un’ambizione neanche troppo velata: emulare, in chiave marittima, la celebre London Eye.

Non è la prima volta che l’amministrazione tenta questa operazione. Già nel 2020, durante la giunta a cinque stelle, si era provato a portare una ruota proprio nella stessa piazza. Tentativo fallito, come quello del 2024, quando il Municipio aveva individuato piazza Sirio come sede ideale, senza però ricevere offerte.

Ora, però, la rotta è cambiata. Il 26 giugno scorso è stato approvato un nuovo provvedimento che individua piazzale Magellano come punto strategico: più centrale, più attrattivo e soprattutto fronte mare.

L’avviso è chiaro: si cercano operatori con almeno cinque anni di esperienza, disposti a montare e smontare una ruota panoramica dell’altezza compresa tra i 36 e i 49 metri, da tenere in attività per 120 giorni.

Le domande vanno presentate entro l’11 luglio 2025. Se tutto andrà secondo i piani, già da fine estate il litorale romano potrebbe cambiare volto: sopra il mare, tra sabbia e tramonti, svetterà l’“Ostia Eye”.

Un’occasione per rilanciare l’immagine del quartiere, riqualificare spazi spesso trascurati, e offrire a cittadini e turisti una nuova prospettiva su Roma… vista dal cielo.

