Ostia, scatta il blitz al V-Lounge: chiusa piscina, ristorante e parcheggio dello stabilimento dei vip

A Ostia, l’estate scorre tra sole, controlli e sigilli. E questa volta tocca a uno dei nomi più noti del litorale: il V-Lounge, lo stabilimento balneare conosciuto per l’atmosfera esclusiva, la clientela vip e i servizi di lusso, è finito al centro di un nuovo blitz.

Questa mattina, la Guardia di Finanza e il X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale hanno messo i sigilli a ristorante, piscina e parcheggi del lido, contestando presunte difformità edilizie riscontrate in seguito a una serie di verifiche approfondite.

L’accesso alla spiaggia resta garantito, ma con forti limitazioni alle aree più iconiche dello stabilimento.

Sul sito ufficiale, il V-Lounge si presenta come un vero paradiso sul mare:

800 lettini,

72 gazebo e tende,

Una piscina relax,

50 letti privè,

160 cabine, di cui 8 con vasca idromassaggio e TV al plasma,

500 posti auto con car valet,

E perfino una terrazza panoramica affacciata sul Tirreno.

Un mondo curato fin nei dettagli, pensato per chi cerca comfort e riservatezza a due passi dalla Capitale.

Eppure, dietro l’eleganza patinata, le presunte irregolarità urbanistiche sembrano non risparmiare nemmeno le strutture di punta del litorale.

Il caso del V-Lounge è solo l’ultimo di una lunga serie. Già nei mesi scorsi le autorità avevano colpito altri stabilimenti noti:

Il Capanno e il Venezia, sigillati l’11 giugno,

A maggio era toccato a Bungalow, Bettina, Mariposa e Peppino a Mare (limitamente alla parte balneare).

Un’ondata di provvedimenti che riflette un cambio di rotta nel controllo del demanio marittimo, con una particolare attenzione agli abusi edilizi e alla regolarità delle concessioni. Un’azione che punta a ripristinare legalità e trasparenza, dopo anni in cui litorali e spiagge erano finiti troppo spesso in una zona grigia.

