Ostia, tragedia nella notte: uomo precipita dal terrazzo e muore sul colpo

Dramma venerdì sera a Ostia, dove un uomo è deceduto dopo essere caduto dal terrazzo del palazzo in cui risiedeva. Inutile l’intervento dei soccorsi, giunti sul posto insieme alla polizia.

Intorno alle 21:00, alcuni residenti hanno allertato il 112 dopo aver notato il corpo dell’uomo riverso sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Distretto Lido di Polizia e il personale del 118, ma per la vittima, un quarantenne italiano, non c’era più nulla da fare.

L’uomo viveva nello stesso edificio dal quale è precipitato. Tra le piste seguite dagli investigatori c’è anche quella di un possibile gesto volontario, ma al momento la polizia sta raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

