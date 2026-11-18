Gli agenti del X Distretto di Pubblica Sicurezza Lido hanno arrestato a Ostia, nella zona di Lido Ponente, un 29enne partenopeo accusato di tentata truffa ai danni di una coppia di anziani, evitando la sottrazione di monili preziosi per un valore stimato intorno ai 35mila euro.

Il tentativo di raggiro era iniziato con una telefonata all’abitazione dei coniugi con cui l’uomo era stato convinto a recarsi presso la stazione dei Carabinieri più vicina, con il pretesto di dover approfondire il ritrovamento di alcuni suoi documenti all’interno di una gioielleria dove era stata commessa una rapina.

Poco dopo l’uscita del marito, la moglie aveva ricevuto la chiamata di un complice che le chiedeva di raccogliere tutti i preziosi presenti in casa per verificarne l’eventuale collegamento con la rapina e di consegnarli a un incaricato vicino a un’attività commerciale della zona.

La segnalazione al vicino e l’intervento degli investigatori durante l’incontro

Insospettita dalla dinamica, la donna ha chiesto aiuto a un vicino di casa, un ispettore della Polizia di Stato, il quale ha immediatamente coordinato con gli investigatori del X Distretto Lido una consegna simulata.

Giunta nel punto concordato, l’anziana è stata avvicinata dal 29enne e gli ha consegnato il proprio telefono cellulare, sul quale era intanto giunta una nuova telefonata finalizzata a rassicurarla sull’identità dell’incaricato al ritiro.

In quel momento sono intervenuti gli agenti del X Distretto Lido che hanno bloccato l’uomo, recuperando integralmente i monili e tutelando l’incolumità della donna; al termine degli adempimenti di rito l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto.

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